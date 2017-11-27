США изолировали свыше 50 тысяч человек в Эт-Танфе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США изолировали свыше 50 тысяч человек в сирийском Эт-Танфе сообщил во время брифинга глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, Соединенные Штаты закрыли 55-километровую зону вокруг своей базы, лишив нуждающихся доступа к гуманитарной помощи.

В расположенном в этой зоне лагере беженцев "Эр-Рукбан" люди не могут получить продукты и квалифицированную медицинскую помощь, дети не ходят в школы.

"Несмотря на ранее проведенные консультации, до настоящего времени американской стороной доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" не предоставлен", — добавил Кураленко.

Россия 20 ноября предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои. В субботу сотрудник базы США в Эт-Танфе Муханнад Талаа сказал РИА Новости, что промедление связано с изучением вопроса в ООН.

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