Глава минобороны Турции заявил о скором начале операции в Африне

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Операция турецкой армии в сирийском Африне может начаться в самое ближайшее время, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в понедельник.

Африн в настоящее время контролируется силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Кто знает, завтра или даже раньше", — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках начала операции в Африне. Его цитирует газета Yeni Safak.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против курдской партии "Демократический союз" (PYD), которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

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