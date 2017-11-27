ООН, 27 ноя — РИА Новости. Представители пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН проведут подготовительную встречу перед открытием восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Выступая с докладом в СБ ООН в понедельник, он сообщил, что примет участие в консультациях представителей пяти стран в Женеве, которые состоятся во вторник по инициативе Франции. На встрече, по словам де Мистуры, будут обсуждаться "детали по повестке раунда переговоров".

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