Де Мистура ожидает прибытия делегации властей Сирии к началу переговоров

ООН, 27 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что делегация правительства Сирии не прибудет в Женеву в понедельник, он ожидает прибытия участников переговоров к началу раунда 28 ноября.
"Прошлым вечером мы получили сообщение, что правительство не прибудет в Женеву сегодня. Разумеется, мы надеемся и ожидаем, что правительство вскоре приедет", — заявил де Мистура на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября. Он также рассказал о намерении провести два раунда межсирийских переговоров в декабре.
"Переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий", — подчеркнул спецпосланник ООН.
Де Мистура ожидает, что в ходе предстоящего раунда сторонам удастся вести работу по вопросу выработки конституции и подготовки к выборам.
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