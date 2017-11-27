Гатилов не присоединится к переговорам по Сирии в Женеве

ВЕНА, 27 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов не планирует во вторник присоединяться к очередному раунду переговоров по урегулированию в Сирии в Женеве.

"Нет", — сказал Гатилов РИА Новости, отвечая на вопрос, намерен ли он поехать в Женеву 28 ноября.

Ранее участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции: каирская, московская и эр-риядская, которые в итоге создали единую делегацию для переговоров с Дамаском в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>