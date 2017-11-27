Источник рассказал о сроках проведения переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве с 28 ноября по 1 декабря, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации дискуссий.

"Раунд начнется завтра. Планируется, что он завершится 1 декабря", — сказал он.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября. Он также рассказал о намерении провести два раунда межсирийских переговоров в декабре.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые в итоге создали единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.

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