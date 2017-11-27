Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС по деревне Аль-Шафах

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения об ударах ВКС по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве назвали эту информацию "очередной фальшивкой".

В Минобороны подчеркнули, что удары "наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок".

Перед атакой данные о таких объектах проверяются в режиме реального времени по нескольким каналам: как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля.

Об ударах ВКС по Аль-Шафах ранее сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на расположенную в Великобритании "Обсерваторию по правам человека в Сирии".

Россию не раз обвиняли в атаках на различные населенные пункты в республике, в результате которых гибли мирные жители. В сентябре появились сообщения о подобных ударах в провинции Идлиб. Тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также опроверг эти сведения. Он назвал заявления "Обсерватории" со ссылкой на анонимных "очевидцев" голословными и сказал, что они служат "информационным прикрытием действий боевиков "ан-Нусры"* и примкнувших к ней группировок".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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