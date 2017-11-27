Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС по деревне Аль-Шафах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения об ударах ВКС по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве назвали эту информацию "очередной фальшивкой".
В Минобороны подчеркнули, что удары "наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок".
Перед атакой данные о таких объектах проверяются в режиме реального времени по нескольким каналам: как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля.
Об ударах ВКС по Аль-Шафах ранее сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на расположенную в Великобритании "Обсерваторию по правам человека в Сирии".
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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