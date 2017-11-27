Офис де Мистуры не комментирует данные о визите делегации Дамаска в Женеву

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости. Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры не комментирует решение Дамаска отложить визит в Женеву, планирует начать восьмой раунд межсирийских переговоров, как и планировалось — 28 ноября, заявил РИА Новости глава аппарата спецпосланника Майкл Контэ.

Ранее газета Аль Ватан сообщила, что делегация правительства Сирии пока не определилась со временем вылета на переговоры в Женеву.

"Офис не будет комментировать планы поездки делегации правительства Сирии. Спецпосланник сохраняет намерение начать восьмой раунд межсирийских переговоров завтра, 28 ноября", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>