Сирийскую оппозицию призвали стать единым фронтом на конгрессе в Сочи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сирийский оппозиционер и один из лидеров оппозиционного "Фронта освобождения и перемен" Фатех Джамус призвал коллег по базирующейся на территории Сирии внутренней оппозиции, выступить на конгрессе нацдиалога в Сочи единым фронтом, сообщает местная газета Al-Watan.
Оппозиционер предложил коллегам стать широким фронтом против "терроризма, фашизма и оккупации", в частности обвинив в оккупации турецкие войска. Он также призвал стремиться в скором времени открыть новую площадку для внутреннего диалога в Дамаске.
Джамус также призвал коллег создать делегацию для встреч с российской стороной, подчеркнув, что его движение доверяет роли РФ в межсирийском диалоге. По мнению оппозиционера, коллегам внутри Сирии следует попросить Москву о возможности участвовать в создании повестки дня готовящегося конгресса.
Дата проведения конгресса официально пока не определена. Источник в оппозиции ранее сообщил РИА Новости о возможности старта двухдневного конгресса в Сочи 2 декабря, но позднее заявил, что сроки перенесены "по организационным причинам".