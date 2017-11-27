Сирийскую оппозицию призвали стать единым фронтом на конгрессе в Сочи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сирийский оппозиционер и один из лидеров оппозиционного "Фронта освобождения и перемен" Фатех Джамус призвал коллег по базирующейся на территории Сирии внутренней оппозиции, выступить на конгрессе нацдиалога в Сочи единым фронтом, сообщает местная газета Al-Watan.

"Все внутренние национальные силы должны вне зависимости от своей принадлежности серьезно и срочно задуматься об общенациональной координации на высоком уровне ради единого фронта работы в Сочи", — цитирует газета Джамуса.

Оппозиционер предложил коллегам стать широким фронтом против "терроризма, фашизма и оккупации", в частности обвинив в оккупации турецкие войска. Он также призвал стремиться в скором времени открыть новую площадку для внутреннего диалога в Дамаске.

Джамус также призвал коллег создать делегацию для встреч с российской стороной, подчеркнув, что его движение доверяет роли РФ в межсирийском диалоге. По мнению оппозиционера, коллегам внутри Сирии следует попросить Москву о возможности участвовать в создании повестки дня готовящегося конгресса.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Дата проведения конгресса официально пока не определена. Источник в оппозиции ранее сообщил РИА Новости о возможности старта двухдневного конгресса в Сочи 2 декабря, но позднее заявил, что сроки перенесены "по организационным причинам".