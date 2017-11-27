В Израиле заявили об угрозе со стороны Сирии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю, заявил глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер, отметив, что речь идет об угрозе "не обязательно" со стороны Дамаска.

"Очень многое произошло с момента нашей последней встречи в Израиле, конечно, мы будем много об этом говорить. То, что происходит в Сирии, угроза, которая начинает проявляться со стороны Сирии по отношению к Израилю, не обязательно со стороны правительства Сирии", — сказал он в ходе совместного заседания с комитетами Совета Федерации РФ по международным делам и по обороне и безопасности. При этом он не уточнил, о какой именно угрозе идет речь.

По его словам, в некоторых международных вопросах между Израилем и Россией есть разногласия. "Мы не будем стесняться говорить о разногласиях и противоречиях. Мы уже несколько встреч говорим о том, что Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите. Или, как вы говорите об этом по-русски, это страна-партнер. Конечно же, мы говорим о "Хезболле" как о террористической организации, вы используете другие понятия. Это темы, которые очень важно обсудить", — добавил он.

Глава комиссии Кнессета также оценил опыт России в борьбе с терроризмом. "Я считаю, что Россия испытала на себе тяжелейший опыт террора в прошлом. Мне кажется, что тот путь, по которому вы воевали с террором, был очень интересен", — сказал он.

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