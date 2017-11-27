Делегация Дамаска отложила вылет в Женеву на межсирийские переговоры

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Делегация сирийского правительства отложила на неопределенный срок отправление на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, стартующий во вторник, сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на дипломатические источники в Женеве.

Ожидалось, что делегация прибудет в Женеву в понедельник. Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам заявил журналистам, что основная часть единой делегации оппозиции прибывает в Женеву в понедельник.

По данным источников газеты, итоговое заявление конференции сирийской оппозиции Эр-Рияд-2 вызвало "негодование" официального Дамаска, наряду с "сомнительной трактовкой резолюции СБ ООН 2254 об уровне представительства оппозиции".

Участники прошедшей на прошлой неделе в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Власти Сирии ясно выразили свою позицию заместителю спецпосланника ООН по Сирии Рамзи ар-Рамзи на встрече в субботу, пояснили источники.

"Дамаск видит в итоговом заявлении Эр-Рияда-2 возвращение к самому началу, особенно в том, что касается установления предварительных условий", — цитирует газета источники. Власти Сирии считают, что поставленное оппозицией в заявлении условие об уходе президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода является "скрытым условием" и нарушением резолюции 2254, и не способствует политическому решению конфликта, длящегося более шести лет.

По данным источников, представители властей на встрече с ар-Рамзи поинтересовались отсутствием более широкого представительства слоев оппозиции в единой делегации. По мнению Дамаска, приглашенные на встречу в Эр-Рияде группировки оппозиции по-своему толкуют резолюцию 2254, так как в конференции не приняли участие группировки внутренней оппозиции.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции: каирская, московская и эр-риядская, которые в итоге создали единую делегацию для переговоров с Дамаском в Женеве.

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