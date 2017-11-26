По опорным пунктам: российские бомбардировщики атаковали боевиков в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. ВКС четвертый день подряд атакуют позиции боевиков в Сирии. В воскресенье шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по террористам "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор.

По сообщению Минобороны, самолеты, вылетевшие с аэродрома на территории России, поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля.

Прикрытие дальних бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Минобороны также опубликовало видео авиаударов. На нем видно, как Ту-22M3 в полете сбрасывают бомбы.

Освобождение Аль-Букемаля

В начале ноября сирийской армии при поддержке ВКС полностью освободила последний оплот ИГ* в Сирии — город Аль-Букемаль.

Военные назвали возвращение населенного пункта под контроль Дамаска "стратегическим успехом", добавив, что оставшиеся в Сирии террористы будут уничтожены.

Перед этим крупной победой сирийской армии стало освобождение Дейр-эз-Зора в начале сентября.

Теперь правительственные войска при поддержке ВКС преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время армия рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит окончательно разгромить остатки группировки на востоке Сирии.

Завершение военной операции



В понедельник о перспективах завершения боевых действий рассказал Владимир Путин. На встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи он заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.

"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал Путин.

Асад, в свою очередь, отметил, что "благодаря российской армии Сирия спасена как государство". Он также заявил, что действия российских ВКС позволили продвигать политическое урегулирование в республике "на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства".

Под контролем Дамаска

На встрече с чешским коллегой Милошем Земаном Путин также отметил, что Дамаск контролирует 98% территории страны, а "оставшиеся очаги террористов быстро тают под ударами наших военно-космических сил и сирийских союзников".

О скором завершении операции по разгрому террористов сообщили также в Минобороны. В ведомстве заявили, что в ближайшее время полностью избавят об боевиков западный берег Евфрата.

* Террористическая организация. запрещена в России

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