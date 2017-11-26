Турция ожидает от США прекращения военной поддержки сирийских курдов

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Анкара ожидает, что Вашингтон прекратит военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG) и восстановит сотрудничество со своими истинными партнерами в регионе, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.
"С самого начала мы говорили, что США совершают ошибку, сотрудничая с родственными PПK YPG в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Наш друг и союзник каждый раз говорил нам, что это необходимость, других вариантов нет. Теперь, когда ИГ ликвидирован, эта необходимость исчезла. Рассчитываем, что США прекратят поставки оружия YPG и восстановят связи с реальными союзниками и партнерами в регионе", — заявил Йылдырым на пресс-конференции перед вылетом с визитом в Великобританию, комментируя заявление Трампа об отказе Вашингтона от дальнейших поставок оружия YPG.
Он добавил, что в ходе визита в Великобританию намерен обсудить с британским премьером Терезой Мэй итоги российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, региональные проблемы и двухсторонние отношения, а также встретиться с представителями британских деловых кругов.
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