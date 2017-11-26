Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по боевикам ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны России обнародовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

На видеокадрах показано, как Ту-22M3 в полете сбрасывают бомбы.

Ранее Минобороны сообщило, что в воскресенье шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщалось, взлетев с аэродрома на территории РФ, самолеты поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля осуществляемого с помощью специальных технических средств, заявили в Минобороны.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

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