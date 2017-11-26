Эрдоган проинформировал Париж и Эр-Рияд об итогах саммита в Сочи

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал по телефону президента Франции Эммануэля Макрона и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда об итогах российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, передает агентство Anadolu.
По информации источников агентства в администрации турецкого лидера, наряду с двусторонними отношениями, в ходе переговоров была обсуждена ситуация в регионе, в частности, сирийский конфликт. Эрдоган проинформировал президента Франции и саудовского монарха об итогах трехсторонней встречи президентов в Сочи и астанинском процессе.
Президенты Турции и Франции также договорились об укреплении двусторонних отношений в сферах экономики, энергетики и оборонной промышленности.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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