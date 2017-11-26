Эрдоган проинформировал Париж и Эр-Рияд об итогах саммита в Сочи

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал по телефону президента Франции Эммануэля Макрона и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда об итогах российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, передает агентство Anadolu.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

По информации источников агентства в администрации турецкого лидера, наряду с двусторонними отношениями, в ходе переговоров была обсуждена ситуация в регионе, в частности, сирийский конфликт. Эрдоган проинформировал президента Франции и саудовского монарха об итогах трехсторонней встречи президентов в Сочи и астанинском процессе.

Отмечается, что Эрдоган в разговоре с Макроном заявил, что проведение свободных и справедливых выборов в Сирии под наблюдением ООН имеет важное значение. По словам турецкого лидера, не следует допускать никакие другие террористические группировки в районы Сирии, очищенные от ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Президенты Турции и Франции также договорились об укреплении двусторонних отношений в сферах экономики, энергетики и оборонной промышленности.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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