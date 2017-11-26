Дальние бомбардировщики уничтожили опорные пункты боевиков в Дейр-эз-Зоре

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре. 26 ноября 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов "Исламского государства"* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило Минобороны.

Самолеты, вылетевшие с аэродрома на территории России, поразили опорные пункты и скопление боевиков в долине реки Евфрат. Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля.

Прикрытие дальних бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Российская дальняя авиация четвертый день подряд наносит удары по позициям боевиков в Сирии.

После освобождения города Аль-Букемаль, последнего оплота ИГ* в этой стране, правительственные войска при поддержке ВКС России преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время армия рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит окончательно разгромить остатки группировки на востоке Сирии.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.