США приветствуют формирование единой делегации сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. США приветствуют создание единой делегации сирийской оппозиции по итогам конференции в Эр-Рияде и рассчитывают, что на предстоящих переговорах в Женеве все стороны проявят "серьезность и гибкость".
"Женевский процесс, по мере того как он набирает силу в направлении конституционной реформы и выборов под наблюдением ООН, должен охватывать самый широкий круг сирийских граждан, включая все группы, имеющие представительство и влияние на местах, которые выражают приверженность новой Сирии, как об этом говорится в резолюции 2254 СБ ООН. Создание единой делегации для этого раунда женевских переговоров под руководством ООН является позитивным шагом в этом направлении", — говорится в заявлении госдепартамента США.
"Мы надеемся, что все стороны переговоров в Женеве проявят серьезность и гибкость в поиске решений, которые могли бы положить конец этому конфликту и страданиям сирийского народа … Мы призываем, в частности, сирийский режим вступить в предметные переговоры в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН", — отмечают в ведомстве.
Также в госдепартаменте отметили роль Саудовской Аравии как страны-организатора конференции сирийской оппозиции и поздравили генерального координатора переговорного комитета оппозиции Насера Харири.
Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".
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