США приветствуют формирование единой делегации сирийской оппозиции

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. США приветствуют создание единой делегации сирийской оппозиции по итогам конференции в Эр-Рияде и рассчитывают, что на предстоящих переговорах в Женеве все стороны проявят "серьезность и гибкость".

Ранее участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, которые пройдут 28 ноября.

"Женевский процесс, по мере того как он набирает силу в направлении конституционной реформы и выборов под наблюдением ООН, должен охватывать самый широкий круг сирийских граждан, включая все группы, имеющие представительство и влияние на местах, которые выражают приверженность новой Сирии, как об этом говорится в резолюции 2254 СБ ООН. Создание единой делегации для этого раунда женевских переговоров под руководством ООН является позитивным шагом в этом направлении", — говорится в заявлении госдепартамента США.

"Мы надеемся, что все стороны переговоров в Женеве проявят серьезность и гибкость в поиске решений, которые могли бы положить конец этому конфликту и страданиям сирийского народа … Мы призываем, в частности, сирийский режим вступить в предметные переговоры в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН", — отмечают в ведомстве.

В госдепартаменте напомнили, что выполнение резолюции 2254 предусматривает проведение конституционной реформы и проведение "свободных и справедливых выборов" под наблюдением ООН, в которых могут участвовать "все сирийцы, включая членов диаспоры".

Также в госдепартаменте отметили роль Саудовской Аравии как страны-организатора конференции сирийской оппозиции и поздравили генерального координатора переговорного комитета оппозиции Насера Харири.

Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции: каирская, московская и эр-риядская, которые в итоге создали единую делегацию для переговоров с Дамаском в Женеве.