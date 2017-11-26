В Кремле рассказали о "дипломатическом марафоне" по урегулированию в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин продолжит "дипломатический марафон" по урегулированию ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Вести недели" (ВГТРК).

"Поработать еще предстоит изрядно", — сказал он.

В понедельник в Сочи состоялась встреча Путина с Башаром Асадом. На ней российский лидер заявил о скором завершении военной операции в Сирии. Асад, в свою очередь,отметил, что "благодаря российской армии Сирия спасена как государство".

Спустя два дня в Сочи прошла встреча Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров лидеры государств призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, заявили о продолжении борьбы с террористами до их полного разгрома, а также поддержали широкий межсирийский диалог.