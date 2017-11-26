Песков рассказал о переговорах Владимира Путина и Башара Асада

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом внесли большой вклад в успешное завершение в Сочи трехстороннего саммита лидеров России, Турции и Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Президент Сирии побывал в начале недели в России с однодневным визитом: он провел переговоры с Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ. Лидеры двух стран констатировали скорый разгром террористов в Сирии, а также обсудили принципы проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Визит Асада в Россию и переговоры с Путиным продолжались в общей сложности четыре часа.

"Тот проговор, который имел место в ходе общения с Асадом, конечно, внес очень большой вклад в достаточно успешное завершение вот этой недавней сочинской встречи", — сказал Песков.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

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