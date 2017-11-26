Сирийские курды не получали приглашения на переговоры в Женеву

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сирийские курды не получали приглашения на восьмой раунд переговоров в Женеве и принимать участия в них не будут, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель сирийских курдов в Москве.

"Нет, приглашения мы в очередной раз не получили, от нас никто принимать участие в переговорах не будет", — сказал собеседник агентства. По его оценке, "это следствие позиции и влияния Турции, которая выступает против участия курдов в переговорах".

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров.

Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.

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