ЖЕНЕВА, 26 ноя — РИА Новости. Член делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди приветствует поддержку, которую международное сообщество оказало в связи с решением сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Женеве.

"Яхъя аль-Ариди, официальный представитель сирийский оппозиции на переговорах ООН в Женеве сегодня приветствовал международную поддержку решения о создании единой делегации на переговорах, которые начнутся во вторник, 28 ноября 2017 года", — говорится в заявлении ВКП для прессы.

По его словам, ВКП согласен с позицией главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что стороны конфликта должны двигаться к проведению полноценных переговоров. Аль-Ариди также отметил, что оппозиция считает необходимым привлечь правительство Сирии за стол переговоров и начать обсуждение перехода власти в стране.

В минувшую пятницу член платформы "Каир" Фирас Халиди сообщил РИА Новости, что участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве. Единая делегация включает 36 человек, представляющих Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), вооруженную оппозицию и платформы "Москва" и "Каир".

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская (ВКП), которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил была создана в Дохе 11 ноября 2012 года для противостояния президенту Сирии Башару Асаду. В декабре 2015 года НКСОР и представители ряда других оппозиционных групп, в том числе военных, создали Высший комитет по переговорам, который являлся делегацией сирийской оппозиции на переговорах в Женеве.

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