ЖЕНЕВА, 26 ноя — РИА Новости. Член делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди приветствует поддержку, которую международное сообщество оказало в связи с решением сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров в Женеве.
По его словам, ВКП согласен с позицией главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что стороны конфликта должны двигаться к проведению полноценных переговоров. Аль-Ариди также отметил, что оппозиция считает необходимым привлечь правительство Сирии за стол переговоров и начать обсуждение перехода власти в стране.
Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская (ВКП), которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил была создана в Дохе 11 ноября 2012 года для противостояния президенту Сирии Башару Асаду. В декабре 2015 года НКСОР и представители ряда других оппозиционных групп, в том числе военных, создали Высший комитет по переговорам, который являлся делегацией сирийской оппозиции на переговорах в Женеве.
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