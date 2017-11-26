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Война в Сирии
Война в Сирии

"Репортеры без границ" потребовали отмены дискуссии о делах "Белых касок"

12:1826.11.2017
(обновлено: 12:27 26.11.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фотоАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

ЖЕНЕВА, 26 ноя — РИА Новости. Представители швейцарского отделения международной неправительственной организации "Репортеры без границ", ставящей своей целью защиту свободы слова, попытались отменить проведение в Женеве конференции, посвященной движению "Белые каски" в Сирии, которое подозревается в связях с терроризмом, передает корреспондент РИА Новости.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян написала открытое письмо "Репортерам без границ"

Проведение конференции в Швейцарском Клубе прессы (ШКП) запланировано на 28 ноября, когда в Женеве стартует восьмой раунд межсирийских переговоров. На дискуссию о "Белых Касках" приглашены известная независимая британская журналистка Ванесса Белей, которая проводила свое расследование работы движения, французский журналист Ричард Лабевьер, эксперт по Ближнему Востоку и международному терроризму, а также представитель НПО "Шведские врачи за права человека" Марчелло Ферранда де Ноли.

Практически сразу же после объявления даты конференции на имя президента Швейцарского Клуба прессы Ги Меттана поступило письмо от президента и директора швейцарского офиса международной неправительственной организации "Репортеры без границ" Жерара Тшоппа и Кристианы Дюбуа, которые являются членами ШКП. Они потребовали от Меттана отменить конференцию, так как ее проведение "вредит имиджу Швейцарского Клуба прессы", а участники встречи "служат российской пропаганде". Тшопп и Дюбуа заявили, что не желают, чтобы название их организации ассоциировалось с проведением данной конференции, и пригрозили отозвать свое членство в ШКП, если встреча не будет отменена.

"Я поражен и никогда такого не видел, чтобы организация, занимающаяся защитой свободы прессы, требовала от меня цензуры в отношении пресс-конференции. Обычно давление с требованием запретить пресс-конференцию идет из страны с жесткой диктатурой. Впервые подобный запрос исходит от организации, защищающей права журналистов, из демократической страны", — прокомментировал РИА Новости ситуацию Ги Меттан.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Асад назвал организацию "Белые каски" частью "Аль-Каиды"*

Он добавил, что не собирается отменять конференцию и получал много сообщений в поддержку своей инициативы.

Однако были и негативные отклики. В частности, бывший посол США в Сирии Роберт Форд в своем микроблоге в Twitter написал, что на встречу, "вероятно, придут только ради бесплатных напитков под конец основной "программы". Движение "Сирийская Кампания" также в Twitter заявило, что ШКП "помогает отдельным личностям замарывать правду о Сирии" и потребовало отменить конференцию.

Одна из участниц будущей встречи, Ванесса Белей, в беседе с РИА Новости не исключила, что на конференцию придут представители террористических ячеек, базирующихся в Европе. Она также напомнила, что ее предыдущие выступления о "Белых Касках" в Великобритании принимались с агрессией.

"Я не обращаю внимания на подобную травлю и угрозы, потому что всегда сравниваю ситуацию с тем, что переживают люди в Сирии, которые находятся под бомбежками. И продолжаю работать", — сказала она.

Как заявил Ги Меттан, конференция состоится, но ШКП все же вынужден будет усилить меры безопасности на предстоящее мероприятие.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Игорь Петров
Лицемерие как оно есть :)
12:24
26.11.2017
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