В Сирии более 45 человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 45 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В свои дома за сутки возвратились 47 человек. В провинции Алеппо – 31 и Хомс – 16 человек", — сказал Кураленко.

Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённого пункта Дальбуз провинции Хомс и трёх населённых пунктов провинции Алеппо, находящихся внутри зоны деэскалации № 1 ("Идлиб").

Жители провинции Алеппо несмотря на то, что они находятся на территории подконтрольной группировке "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ), проголосовали за присоединение к мирным процессам.

Центр по примирения продолжает следить за гуманитарной обстановкой в Сирии.

Установлено, что в населённом пункте Марран провинции Алеппо из-за действий боевиков часть жилых домов разрушена, отсутствуют водо- и электроснабжение. Отмечается, что также основная часть жителей не имеет постоянного заработка. В рамках гуманитарной акции Центр по примирению выдал в Марране 250 продовольственных наборов: рис, мука, мясные консервы, сахар. Безопасность акции обеспечивала российская военная полиция.

Офицеры Центра совместно с представителями администрации провинции Алеппо проводят оценку состояния школ города. Установлено, что здания школ города Алеппо "Фадыля Мухаддаса", "Амария Мухаддаса" и средней школы "Шабиба Саура" частично разрушены, в них отсутствует водо- и электроснабжение. Из-за отсутствия необходимого количества учебных заведений школы "Фадыля Мухаддаса" и "Амария Мухаддаса" проводят занятия в пригодных помещениях.

Проведён приём жителей Общественной приемной российского Центра в населённом пункте Джеруд района Восточный Каламун. Основная часть обращений граждан касалась вопросов оказания помощи в розыске членов семей, возвращения людей из лагерей беженцев. Информация по розыску членов семей передана правительственным структурам Сирийской Арабской Республики для организации поиска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.