Де Мистура назвал приоритетные темы для обсуждения на переговорах о Сирии

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает важным обсудить все четыре "корзины" вопросов по Сирии в ходе переговоров в Женеве, но приоритетными должны быть темы выборов и конституции, заявил заместитель спецпосланника Рамзи ар-Рамзи.

"Позиция спецпосланника ООН ясна, она не изменилась. Есть четыре "корзины", которые необходимо обсудить, но, как он заявлял на последнем выступлении перед Советом Безопасности ООН две недели назад, приоритет будет отдан второй и третьей "корзинам", касающимся выборов и конституции, на них будет сконцентрировано внимание, но (все) четыре корзины будут обсуждаться, в дополнение к документу об общих принципах по будущему Сирии", — приводит заявление заместителя спецпосланника офис де Мистуры.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью РИА Новости, что технические дискуссии с участием делегаций групп сирийской оппозиции и отдельно Дамаска на переговорах в Женеве пройдут не только по будущей конституции САР, но и по другим вопросам — управлению, борьбе с терроризмом и выборам.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров.