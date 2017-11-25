Де Мистура назвал приоритетные темы для обсуждения на переговорах о Сирии

ЖЕНЕВА, 25 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает важным обсудить все четыре "корзины" вопросов по Сирии в ходе переговоров в Женеве, но приоритетными должны быть темы выборов и конституции, заявил заместитель спецпосланника Рамзи ар-Рамзи.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью РИА Новости, что технические дискуссии с участием делегаций групп сирийской оппозиции и отдельно Дамаска на переговорах в Женеве пройдут не только по будущей конституции САР, но и по другим вопросам — управлению, борьбе с терроризмом и выборам.
Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров.
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