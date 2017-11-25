Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, сообщили в Минобороны России.

"25 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ* на северо-востоке Сирии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара.

"Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля осуществляемого с помощью специальных технических средств. Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим", — сообщили в Минобороны.