Российские базы останутся в Сирии после контртеррористической операции

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе останутся в Сирии после окончания контртеррористической операции, планируется их развитие, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Наши военные базы в Сирии, в Хмеймиме, в Тартусе, на сегодняшний день планируется оставить после завершения контртеррористической операции, а значит, нам следует уделять внимание их дальнейшему развитию", — сказал сенатор.