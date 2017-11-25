Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Марран провинции Алеппо, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 0,8 тонн.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>