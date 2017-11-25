Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – один, Хомс – три, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Марран провинции Алеппо, местному населению доставлено продовольствие общим весом в 0,8 тонн.

Сообщается, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эль-Мудаввара, Джебель-эль-Мудаввара и Мшерфет-эль-Бувейдатейн провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до – 2281.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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