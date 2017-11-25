В Алеппо восстанавливают разрушенную террористами Мечеть Омейядов

ЛАТАКИЯ (Сирия), 25 ноя — РИА Новости. Разрушенную террористами Мечеть Омейядов восстанавливают в сирийском Алеппо.

Строительство Великой мечети Алеппо началось в VIII веке, сейчас она в комплексе старого города Алеппо входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Захватившие святыню боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) разграбили ее и оставили здесь после себя массу разрушений.

Архитектор и историк Сахар Аляби сообщил журналистам, что специалисты оценивают ущерб от действий боевиков.

"Мы сейчас пытаемся понять, насколько серьезны повреждения. Например, мы пока не можем понять, как восстанавливать окна и двери центрального входа. Дерево, из которого они были сделаны, в Сирии не растет", — сказал он.

По словам специалиста, архитекторы "ломают голову, как скрыть пробоины от пуль и мин на каменных стенах и вернуть им прежний вид, это очень трудная задача".

Аляби рассказал, что ЮНЕСКО не помогает Алеппо в восстановлении мечети. При этом Россия выделила средства на реставрацию и восстановление исторического наследия, добавил он.

"Русские помогли нам финансами. А если нам понадобятся стройматериалы, тоже обещали помочь", — сообщил Аляби.

Террористы разрушили 45-метровый минарет Великой мечети Алеппо: выкопали под ним тоннель и подорвали его. Сейчас специалисты разбирают завал камней и нумеруют их, чтобы затем вернуть на прежние места.

"Мы их специально подписываем, чтобы не забыть, какой и откуда и чтобы потом не было путаницы", — пояснил реставратор Мухаммад Али Ясфу.

Другой специалист Фисар Джамаль отметил, что камни очень тяжелые. "Но это наша история. И хотя они простояли много веков и очень крепкие, носим в руках, а не на тракторе, чтобы не сломать", — сказал он.

На полную реставрацию мечети специалисты отводят не менее трех лет. Самой трудной из предстоящих работ они называют реконструкцию мозаики и орнаментов.