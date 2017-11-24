В СБ ООН распространили заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии

ООН, 24 ноя — РИА Новости. Совместное заявление президентов Ирана, России и Турции распространено в Совете безопасности ООН в качестве официального документа.
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.
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