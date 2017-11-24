Сирийская оппозиция сформировала единую делегацию для переговоров в Женеве

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Участники прошедшей в Эр-Рияде встречи сирийской оппозиции определились с составом единой делегации на переговорах в Женеве, сообщил в пятницу РИА Новости член платформы "Каир" Фирас Халиди.

Единая делегация включает 36 человек.

В список вошли восемь человек от Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС, базируется в Стамбуле), семь человек от вооруженной оппозиции, по четыре от платформ "Москва" и Каир".

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимали участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде конференции, по итогам которой ожидалось формирование единой делегации оппозиции.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.