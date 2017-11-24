На сессии исполсовета ОЗХО не поддержали американский проект по Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия в числе других стран не поддержала жесткий проект решения по Сирии, предложенный США на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО, он был в итоге отклонен, сообщил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"В Гааге завершилась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, которая продолжалась две недели, то прерываясь, то возобновляясь. В ходе этой сессии США пытались провести крайне жесткий антисирийский проект решения. В результате длительных дипломатических баталий в конечном счете США были вынуждены отозвать свой проект решения, поскольку он не набрал необходимого для принятия количества голосов", — рассказал Ульянов по итогам сессии.

Он пояснил, что США, ссылаясь на выводы седьмого доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН, "пытались протащить решение, в котором утверждалось бы, что сирийская сторона утаила часть своих арсеналов, которые, мол, были использованы в Хан-Шейхуне". Также, по его словам, в проекте содержалось "требование к Сирии в течение 45 дней объявить о всех остающихся якобы у нее запасов химического оружия".

"Россия, естественно, жестко противодействовала принятию этого решения", — сказал Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля сообщила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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