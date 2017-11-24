Лавров и де Мистура продолжат контактировать по сирийскому урегулированию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе встречи в Москве договорились продолжить тесно контактировать по всем вопросам сирийского урегулирования, говорится в сообщении МИД по итогам консультаций.

В пятницу де Мистура в Москве встретился с Лавровым, а затем — с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"В ходе встречи Лавров информировал о проведенных российской стороной в последние дни международных контактах по сирийской проблематике, в том числе итогах трехсторонней встречи президентов Ирана, России и Турции в Сочи 22 ноября, поддержавших созыв в ближайшее время Конгресса сирийского национального диалога. Было условлено продолжать поддерживать плотный контакт по всему кругу вопросов сирийского урегулирования", — отметили в МИД РФ.