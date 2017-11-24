Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по террористам ИГ*

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Архивное фото

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов шести бомбардировщиков Ту22М3 по объектам ИГ* на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас провинция Дейр-эз-Зор.

Видео, которое длится полторы минуты, опубликовано на странице ведомства в Facebook. На ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.

Ранее Минобороны сообщило, что удары по террористам Ту22М3 нанесли в пятницу. Взлетев с российского аэродрома, самолеты поразили опорные пункты террористов на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас провинции Дейр-эз-Зор. В результате удара были уничтожены опорные пункты и скопление боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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