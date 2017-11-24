Де Мистура призвал развить заложенную Россией основу урегулирования в Сирии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россия провела огромную работу, чтобы заложить основу мирного политического урегулирования конфликта в Сирии; процесс разработки конституции Сирии, инициированный РФ, и проведение выборов будет обсуждаться на переговорах в Женеве, сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я признаю, что ваша страна провела огромное количество мероприятий, чтобы заложить основу политическому процессу… И мы теперь посмотрим, как мы это можем реализовать на практике", — сказал де Мистура.

Он сообщил, что только что вернулся из Эр-Рияда.

"Я надеюсь, что эта встреча в Эр-Рияде достигнет тех результатов, которых мы хотим достичь — чтобы была объединенная оппозиция. Я пока не буду комментировать эр-риядскую встречу, мы пока еще обсуждаем разные вопросы. Но то, что я могу сказать, это то, что мы планируем 28 числа следующий раунд переговоров в Женеве, и мы надеемся обсудить перспективу того, как мы можем продлить этот процесс по конституции и особенно по поводу выборов", — подчеркнул спецпосланник.

Он выразил надежду, что "к концу этого года будет дан яркий сигнал для сирийского народа, что мы переворачиваем страницу и то, что было очень долгим процессом, переходит в политическую плоскость".

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