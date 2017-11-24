ТУ-22М3, вылетевшие с территории России, нанесли удар по ИГ* в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Архивное фото

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома в России, нанесли удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* на западном берегу реки Евфрат, в районе города Аббас в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"В результате удара были поражены опорные пункты террористов и скопления боевиков. Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью бесплотных летательных аппаратов", — заявили в военном ведомстве.

В небе над Сирией дальнюю авиацию прикрывали и сопровождали истребители Су-30СМ, базирующиеся на авиабазе Хмеймим.

После выполнения боевого задания все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Это второй за два дня удар российской авиации по террористам ИГ*. Накануне Ту-22М3 уничтожили опорные пункты, скопления живой силы и техники в окрестностях населенного пункта Эль-Катья.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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