ЕС призывает СБ ООН продолжить работать над расследованием химатак в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз сожалеет о позиции, которую Россия заняла в ходе голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, и призывает СБ ООН продолжить работать над достижением соглашения о механизме по этому расследованию, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Недостижение соглашения о продлении мандата совместного механизма расследования ООН-ОЗХО (СМР) до его истечения 17 ноября подрывает попытки обеспечить привлечение к ответственности за использование химического оружия в Сирии", — заявила Могерини.

Она сообщила, что "это вызывает серьезное беспокойство у Евросоюза". "В этой связи ЕС сожалеет о наложении Россией вето", — отметила глава дипломатии ЕС.

Могерини напомнила, что Евросоюз поддерживает работу СМР.

"ЕС призывает Совет Безопасности продолжить работу, чтобы прийти к соглашению о продолжении международных расследований для установления виновных за использование химического оружия, основываясь на принципах, прописанных в резолюциях СБ ООН 2235 (2015) и 2319 (2016)", — заявила она.

За последний месяц Совбез ООН четыре раза проводил голосование по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Россия 16 ноября, а до этого 24 октября заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ по СМР, также выставленный на голосование 16 ноября, не получил необходимого числа голосов. Япония 17 ноября выступила с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней, проект резолюции был выставлен на голосование СБ за шесть часов до окончания мандата. Он получил 12 голосов "за", но Россия, как постоянный член СБ ООН, применила право вето.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировала.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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