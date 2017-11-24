МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде не осложнит подготовку к переговорам в Женеве.

Накануне в Эр-Рияде сирийская оппозиция определила новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции из 50 человек, а также определила, что единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек.

"Я был на прошедших переговорах в Эр-Рияде, нам важно сверить наши позиции. В Эр-Рияде идет важные процесс, мы надеемся, что оппозиция сможет сформировать единый подход и единую делегацию (на переговорах в Женеве)", — сказал де Мистура на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Также важным моментом стало бы то, чтобы процессы, происходящие в Эр-Рияде, не осложняли подготовку к Женеве, чтобы не выдвигались предварительные условия", — отметил спецпосланник ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>