Де Мистура назвал главные темы переговоров в Женеве

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Вопросы конституции и выборов станут одними из главных тем межсирийских переговоров в Женеве, сообщил в пятницу в Москве спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Что касается женевских переговоров, то мы настроены сфокусироваться на двух аспектах — конституции и выборах, чтобы продвинуться в реализации резолюции СБ ООН 2254",- сказал де Мистура на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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