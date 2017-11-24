Конференция сирийской оппозиции в Эр-Рияде продлится до вечера 24 ноября

ЭР-РИЯД, 24 ноя — РИА Новости. Конференция сирийской оппозиции в Эр-Рияде продолжилась в пятницу и будет проходить до вечера, сообщил РИА Новости участник встречи от платформы "Москва" оппозиции Нимруд Сулейман.

"Мы начинаем заседание примерно через пять минут, думаю, оно продлится до вечера", — заявил Сулейман агентству.

Изначально встреча оппозиции, начавшаяся в среду, планировалась двухдневной. В четверг оппозиция определила новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции из 50 человек, а также определила, что единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек.

В четверг в распоряжение РИА Новости поступил текст итогового заявления конференции, в котором оппозиционеры призвали ООН организовать прямые переговоры единой делегации оппозиции с властями и призвали к уходу Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного периода в стране. Это заявление отвергла платформа оппозиции "Москва", которая отказалась от полноценного участия в конференции, направив в Эр-Рияд наблюдателя.

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