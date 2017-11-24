МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Итоги встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде подводить пока рано, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Она еще пока не закончилась, как я понимаю, так что там продолжаются контакты", — сказал Богданов.

Накануне в Эр-Рияде оппозиция определила новый состав Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции из 50 человек, а также определила, что единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек.

В четверг в распоряжение РИА Новости поступил текст итогового заявления конференции, в котором оппозиционеры призвали ООН организовать прямые переговоры единой делегации оппозиции с властями и призвали к уходу Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного периода в стране. Это заявление отвергла платформа оппозиции "Москва", которая отказалась от полноценного участия в конференции, направив в Эр-Рияд наблюдателя.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, где 28 ноября должен состояться восьмой раунд межсирийских переговоров. Ранее были сформированы три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская, которые должны создать единую делегацию на переговоры с Дамаском в Женеве.

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