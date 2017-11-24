Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику сирийского урегулирования с учетом состоявшихся в Сочи международных контактов главы российского государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте проведенных президентом на этой неделе в Сочи международных контактов, включая визиты зарубежных гостей и телефонные переговоры", — сказал Песков. "Основное внимание было уделено вопросам сирийского урегулирования с учетом итогов работы сочинской "тройки", — подчеркнул пресс-секретарь.

"На совещании также затрагивались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", — добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совебеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации в Сирии, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.