В Минобороны рассказали об активности ВКС в Сирии за последнюю неделю

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские ВКС в Сирии за неделю совершили около 530 боевых вылетов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

Согласно данным инфографики, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии совершили около 530 боевых вылетов, были уничтожены более 1320 объектов боевиков.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.