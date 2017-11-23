Платформы "Москва" и "Каир" покинули встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 23 ноя — РИА Новости. Платформы "Москва" и "Каир" покинули встречу оппозиции в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости лидер "московской платформы" Кадри Джамиль.

"Делегаты от платформ "Москвы" и "Каира" покинули встречу в Эр-Рияде", — сказал Джамиль

Член московской группы Нимруд Сулейман заявил, что ему неизвестно, почему платформы покидают встречу. Он добавил, что сам уезжает по "политическим и этическим причинам".

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

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