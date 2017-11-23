Россия и Иран уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации "Идлиб"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская и иранская группы в Координационном центре РФ, Ирана и Турции уточнили районы размещения постов в зоне деэскалации №1 в Идлибе в Сирии, сообщил в четверг глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"При участии командования российской группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике проведена рабочая встреча российской и иранской групп ирано-российско-турецкого совместного Координационного центра, в ходе которой уточнены районы размещения наблюдательных постов сил контроля деэскалации за соблюдением режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации № 1 ("Идлиб") и задачи стоящие перед ними", — сказал он.

Кураленко также отметил, что продолжается подготовка к конгрессу сирийского национального диалога. Так, в провинции Риф Дамаск были проведены собрания ряда религиозных групп, в ходе которых выбраны делегаты для участия в конгрессе.

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