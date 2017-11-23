Дамаск и оппозиция обсуждают открытие нового гумкоридора в Восточной Гуте

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Дамаск ведет переговоры с вооружённой оппозицией по открытию дополнительного гуманитарного коридора на юге зоны деэскалации "Восточная Гута", сообщил в четверг глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Для расширения гуманитарного доступа в зону деэскалации "Восточная Гута" представителями правительства Сирии при посредничестве офицеров Центра по примирению враждующих сторон проводятся переговоры с представителями вооружённой оппозиции по открытию дополнительного гуманитарного коридора в южной части зоны деэскалации "Восточная Гута"", — сказал он.

Кураленко отметил, что открытие коридора позволит свободно передвигаться и общаться между собой жителям, проживающим в населённых пунктах Джасрейн, Кафер-Батна, Эль-Махаммадия, Айн-Терма со стороны районов, контролируемых вооружённой оппозицией, и Эль-Сахия, Джармана, Зибдин, Эт-Табала — со стороны районов, контролируемых правительственными силами.

Он также сообщил, что Центр по примирению доставил жителям населенного пункта Флита продукты питания общим весом 1720 килограммов: рис, мясные консервы, сахар. Медики помогли 93 жителям, в том числе 26 детям.

"С территории Иордани тремя гуманитарными конвоями ООН в населенные пункты Хаджми, Эт-Тайба, Эль-Джизе, Телль-Гехаб и Хашния провинции Деръа доставлена гуманитарная помощь общим весом 173 тонны. Весь гуманитарный груз разгружается на склады. Возможность контроля распределения и раздачи гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу и другим международным и общественным организациям вооруженной оппозицией не предоставлена", — отметил он.

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