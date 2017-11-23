Сирийские саперы очистили центральную площадь Абу-Кемаля

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сирийские саперы очистили центральную площадь недавно освобожденного от ИГ* города Абу-Кемаль, ведется разминирование основных улиц, сообщил в четверг глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"Продолжаются работы по разминированию освобожденных от террористических формирований населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Так, сирийскими саперами очищена от взрывоопасных предметов центральная площадь и ведется разминирование основных улиц недавно освобожденного от террористической организации ИГИЛ* города Абу-Кемаль", — сказал он.
Кураленко отметил, что работа офицеров Центра и представителей сирийского правительства помогла 69 беженцам вернуться в свои дома. Из них в провинцию Алеппо возвратились 46 человек, в провинцию Хомс – 23 человека.
За сутки контрольно-пропускные пункты Дейр-Эль-Бакт и Эль-Куния зоны деэскалации "Южная" пересек 1591 человек и около 700 единиц автомобильного транспорта.
*Запрещенная в России террористическая организация
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