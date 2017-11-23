Делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Женеве составят 11 человек

ЭР-РИЯД, 23 ноя — РИА Новости. Единую делегацию оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве будут представлять 11 человек, их сейчас выбирают, сообщил РИА Новости участник встречи оппозиции в Эр-Рияде, член Национального координационного комитета сирийской оппозиции Ияд Абдель-Хади ат-Таки.

Ранее другой участник встречи Абдулбасит Хемо рассказал РИА Новости, что в четверг оппозиционеры должны завершить избрание своих представителей для переговоров с властями Сирии в Женеве.

"Сейчас есть 50 человек, которых выбрали, они сидят на встрече, чтобы выбрать главу ВКП и после этого — 11 человек, которые составят переговорную делегацию для направления в Женеву 28 ноября", — сообщил ат-Таки.

Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) ранее подтвердил, что участники встречи в Эр-Рияде определили 50 человек в новый состав комитета.

Около 150 сирийских оппозиционеров — делегатов разных групп и платформ — принимают участие в начавшейся в среду в Эр-Рияде конференции, по итогам которой, как ожидается, будет сформирована единая делегация оппозиции для переговоров в Женеве и принят согласованный документ для обсуждения с властями Сирии.

В четверг в распоряжение РИА Новости поступил текст итогового заявления конференции, в котором оппозиционеры призвали ООН организовать прямые переговоры единой делегации оппозиции с властями и призвали к уходу Башара Асада с поста президента Сирии в начале переходного периода в стране. Это заявление отвергла платформа оппозиции "Москва", которая отказалась от полноценного участия в конференции, направив в Эр-Рияд наблюдателя.

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