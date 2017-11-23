Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов дальних бомбардировщиков Ту22М3 по объектам ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Видео опубликовано на странице МО РФ в Facebook. На 15-секундном ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.

Ранее Минобороны сообщило, что удары по террористам Ту22М3 нанесли в четверг. Взлетев с российского аэродрома и преодолев расстояние более двух тысяч километров, самолеты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населенного пункта Эль-Катья. В результате удара были уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Одиночные объекты точечно поразили прицельным бомбометанием экипажи бомбардировщиков Су-24 с аэродрома Хмеймим.

* Запрещенная в России террористическая организация

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