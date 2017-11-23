МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа "Москва" сирийской оппозиции не признает итоговое заявление встречи в Эр-Рияде, не согласившись как минимум с двумя пунктами, касающимися президента Сирии Башара Асада и роли Ирана, сообщила платформа на портале Kassioun партии своего руководителя Кадри Джамиля.

Как ранее стало известно из поступившего в распоряжение РИА Новости текста итогового заявления встречи сирийской оппозиции, участники выступили среди прочих пунктов за уход Асада с поста президента в начале переходного политического периода, а также указали на негативную роль Ирана. Платформа оппозиции "Москва" перед началом конференции отказалась участвовать в ней.

"Наш представитель на встрече в Эр-Рияде Аля Арафат… выразил свой протест против двух пунктов итогового соглашения встречи. Это пункт об отставке Асада в начале переходного периода, потому что это предварительное условие, которое подрывает переговорный процесс", — говорится в заявлении платформы, отметив, что Арафат присутствовал на конференции в качестве наблюдателя.

"Он также выступил против пункта, связанного с Ираном, который упускает факт, что эта страна является одним из гарантов в астанинском процессе. Такой пункт приводит исключительно к напряжению ситуации", — говорится в заявлении.

"Итоговое заявление, которое было опубликовано, не учло возражений нашей платформы, таким образом, мы не обязуемся ему следовать", — отметила платформа "Москва".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>