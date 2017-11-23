Глава Генштаба анонсировал сокращение военного присутствия России в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 23 ноя — РИА Новости. Сокращение военной группировки России в Сирии может начаться до конца года, сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Это произойдет после завершения выполнения военных задач. По словам Герасимова, "осталось совсем немного".

При этом сохранятся базы в Хмеймиме и Тартусе, Центр по примирению, а также структуры, необходимые для поддержания безопасности. Сокращение военного присутсвия России произойдет по завершении

На вопрос о том, насколько значительным будет сокращение, Герасимов ответил: "Посмотрим по обстановке, конечно, существенно".

Российская авиация начала военную операцию в Сирии в 2015 году по официальному запросу президента республики Башара Асада. При участии ВКС от террористов удалось освободить более 98% процентов территории. Накануне на встрече с сирийским лидером Владимир Путин заявил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.

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